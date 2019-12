All'oratorio di Carena arriva una Via Crucis davvero particolare

CARENA (BELLINZONA) – A donarle all'Oratorio di San Bernardino di Carena, piccolo villaggio in fondo alla Valle Morobbia (Bellinzona), è stato Gottfried Müller, artista parecchio noto nella regione. Quattordici tavole in legno rappresentanti la Via Crucis. Sullo sfondo di ciascuna tavola spicca la cima di una montagna. «E la cosa particolare – spiega Carlo Boggia, 75 anni, membro del consiglio parrocchiale di Sant'Antonio – è che, messe una accanto all'altra, le tavole ripropongono l'esatta catena di cime che circonda la Valle Morobbia».

Insomma, una collezione davvero singolare. «Per noi e per la chiesa di Carena questo è un regalo molto simbolico – riprende Boggia –. Perché il signor Müller è l'artista della nostra valle. È qui da tanto tempo, tutti lo conoscono e ne apprezzano le opere. Siamo sicuri che queste 14 tavole potranno suscitare curiosità. Magari ci sarà qualche turista o visitatore in più che si recherà fin qui per ammirarle e immortalarle».