La bucalettere strabocca: «Avrei potuto rubare diverse schede»

MONTECENERI - Le urne del ballottaggio per il Consiglio degli Stati hanno dato il loro verdetto. Saranno Marco Chiesa e Marina Carobbio a sedere alla Camera alta per i prossimi quattro anni.

Vuoi l'indecisione su chi votare, vuoi il tergiversare, capita spesso che le persone che optano per il voto per corrispondenza aspettino gli ultimi giorni per imbucare la propria busta. Un’abitudine che però può creare una falla nel sistema. Nel comune di Monteceneri, ieri pomeriggio, una delle apposite bucalettere straboccava. «Avrei potuto rubare diverse schede», testimonia un lettore-elettore con una fotografia. Sollevando un problema di non poco conto.

Cosa succederebbe se si dovesse appurare il furto di alcune schede in un determinato Comune? Con ogni probabilità, specie se lo scarto fra i candidati dovesse risultare risicato (come poi è effettivamente successo...), si dovrebbe procedere a una nuova votazione, con tutti i costi che ne conseguono.

Inoltre, è evidente che a dipendenza del Comune implicato, alcuni candidati potrebbero perdere parecchi voti in più rispetto ad altri. In altre parole, un elettore di destra poteva avere tutto l'interesse a dare un’occhiata alla bucalettere di Lumino, uno di sinistra avrebbe potuto pensare di fare una capatina presso quella di Castagnola...

«A ridosso della chiusura delle urne, svuotiamo le cassette due volte al giorno», ha spiegato il responsabile del Comune di Monteceneri, da noi contattato. Il quale ha immediatamente provveduto a svuotare la bucalettere in questione.