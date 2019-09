C’è la fila per arrivare in Ticino: 10 km di coda al San Gottardo

GÖSCHENEN - È un primo sabato di settembre di passione per gli automobilisti diretti dalla Svizzera interna verso il Ticino. Poco dopo le 11 di questa mattina le code al portale nord del San Gottardo sono già andate in doppia cifra, con il traffico bloccato per circa 10 chilometri e ritardi sui tempi di percorrenza stimati in un’ora e 40 minuti. Il raccordo autostradale in entrata di Göschenen è già stato chiuso.

Un bollino rosso è segnalato anche sul versante ticinese del traforo autostradale, dove si registrano code per circa 3 chilometri e ritardi fino a 40 minuti.