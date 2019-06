Lavori in corso e strade chiuse nel Luganese

LUGANO - Il Centro Manutenzione strade cantonali del Sottoceneri, le AIL SA, la Divisione Spazi Urbani e la Polizia della Città di Lugano comunicano i prossimi lavori stradali importanti che determinano la chiusura di strade oppure dei perturbamenti alla normale circolazione stradale.

Valcolla: strada Cantonale Mulini di Piandera - Insone

Lunedì 17 giugno 2019 iniziano i lavori sulla strada cantonale che dai Mulini di Piandera porta al nucleo di Insone (rifacimento del cordolo, relativa posa del nuovo guidovia e rifacimento della pavimentazione). La strada sarà completamente chiusa da lunedì 17 giugno fino a venerdì 30 agosto 2019. Insone sarà raggiungibile tramite la strada di collegamento Maglio di Colla-Signôra oppure dalla strada della Valcolla proveniente da Tesserete-Corticiasca- Scareglia.

Viganello: via Albonago

Lunedì 17 giugno iniziano i lavori di sostituzione delle canalizzazioni e delle infrastrutture AIL nel tratto di strada che va dall'ultimo tornante fino all'intersezione con via San Nicolao (nucleo di Albonago). Questo intervento si protrarrà fino alla fine dell'anno. Nella prima fase il traffico procederà su una sola corsia (gestito mediante semaforo), mentre nella seconda fase prevista a partire dalla fine del mese di agosto il tratto di strada compreso tra l'ultimo tornante e l'intersezione con il sentiero dei Castagni sarà completamente sbarrato alla circolazione. L'utenza interessata sarà preventivamente informata.

Besso: via Moncucco

Lunedì 17 giugno 2019 iniziano i lavori stradali sulla via Moncucco, nel tratto di strada che va dalla rotonda di Cortivallo fino via alla via Moncucchetto. Per la sostituzione delle infrastrutture esistenti e il rifacimento della pavimentazione, si rende necessaria la chiusura completa della strada nel tratto compreso tra l’intersezione con via Moncucchetto e il confine con il comune di Sorengo in via Lugano, da lunedì 17 giugno fino a venerdì 19 luglio 2019. Al fine di accorciare i tempi di realizzazione i lavori saranno eseguiti in doppia sciolta con inizio alle ore 06:00 e termine alle ore 22:00. Gli accessi alle proprietà private saranno nel limite del possibile sempre garantiti, mentre la linea 16 delle TPL SA sarà deviata su un percorso alternativo. Il transito pedonale sarà sempre assicurato.

Lugano: via San Gottardo - intersezione con via Cantonale (ferro di cavallo)

Da lunedì 17 a venerdì 26 giugno 2019 sono in programma i lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale all'intersezione tra la via San Gottardo e la via Cantonale, definita Ferro di Cavallo. Questi interventi sono previsti durante le ore notturne, dalle ore 20:00 alle ore 06:00. In occasione della festività del Corpus Domini, prevista per giovedì 20 giugno, tali lavori saranno eseguiti anche negli orari diurni. Durante l'esecuzione dei lavori la circolazione lungo la via Cantonale sarà permessa unicamente per i mezzi leggeri. Le linee dei mezzi pubblici saranno deviate su via Zurigo, rispettivamente viale Franscini, per poi raggiungere il capolinea alla pensilina Botta.