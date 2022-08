«La transizione energetica è fattibile»

L'esperienza friburghese - All'inizio del suo intervento, la responsabile del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha ricordato di aver vissuto a Friburgo per sette anni. Abitava così vicino alla ferrovia che a volte non riusciva a sentire i suoi esercizi al pianoforte. Ciò non ha comunque compromesso il suo amore per la ferrovia.