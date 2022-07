Band bianca e reggae, denuncia dei Giovani UDC per il concerto interrotto

BERNA - Sta facendo scalpore in Svizzera tedesca e anche all'estero. Lunedì 18 luglio la band "Lauwarm" si stava esibendo in un bar-ristorante, ma ha dovuto interrompere il concerto a causa delle insistenti lamentele degli avventori del locale. Motivo della discordia il fatto che i musicisti bianchi della band che suonavano musica reggae avessero un'acconciatura rasta. Secondo alcuni presenti si trattava di una chiara appropriazione culturale e per questo hanno reclamato con il team della "birreria".