È il giorno delle assemblee generali di Alleanza del Centro e Verdi Liberali

BERNA - I partiti Alleanza del Centro (Centro) e Verdi liberali (PVL) si incontrano oggi per le loro rispettive assemblee generali. Oltre alle votazioni del 13 febbraio, il Centro si occuperà della revisione AVS, mentre il PVL delle relazioni con l'Ue.

I delegati del Centro si occuperanno in primis - collegati online - del pacchetto di aiuto ai media e dell'abolizione delle tasse di bollo, in votazione il 13 febbraio. In precedenza il partito aveva già deciso per il "no" al divieto di pubblicità al tabacco e della sperimentazione animale.

All'ordine del giorno anche argomenti in votazione il 15 maggio: il referendum contro il rafforzamento di Frontex e il consenso presunto per la donazione di organi. Quest'ultimo testo prevede che tutte le persone che non si opporranno attivamente sarebbero considerate donatori di organi.

Non da ultimo, i delegati si occuperanno anche della riforma AVS, il cui punto centrale è l'aumento dell'età di pensionamento delle donne da 64 a 65 anni. Un referendum è stato lanciato contro il progetto.

PVL ed Europa - Anche in questo caso collegati in forma virtuale, i delegati dei Verdi liberali vogliono discutere di «come continuare» le relazioni con l'Unione europea dopo la rottura dei negoziati sull'accordo quadro. In seguito, daranno il loro avviso sugli oggetti in votazione il 13 febbraio.

Per quel che riguarda l'aiuto ai media, i delegati vogliono lanciare un dibattito prima di decidere. In Parlamento, una maggioranza del gruppo ha approvato il finanziamento. Il comitato e il gruppo propongono poi un "no" al divieto della sperimentazione sugli animali e un "sì" all'iniziativa per il divieto della pubblicità al tabacco, così come alla soppressione delle tasse di bollo.