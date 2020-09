ABB fornisce caricabatterie in Cina

ZURIGO / WUHAN - Importante commessa per ABB in Cina: il gruppo elettrotecnico ha fornito caricabatterie per la fabbrica di Wuhan di Dongfeng Honda, joint venture automobilistica sino-giapponese che produce fra l'altro vetture elettriche.

I dispositivi garantiscono capacità di ricarica sino a un volume di 120'000 auto all'anno, ha indicato oggi ABB. Vengono impiegati per la ricarica dei veicoli prima dei test. Non sono stati forniti dettagli sugli aspetti finanziari dell'ordine.

ABB prevede di aumentare ulteriormente gli investimenti nella tecnologia di ricarica per i veicoli elettrici, fa sapere il gruppo, che si definisce leader mondiale nel settore delle infrastrutture per mezzi di questo tipo. Finora l'azienda ha venduto più di 14'000 caricatori rapidi a corrente continua in oltre 80 paesi.