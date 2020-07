Zur Rose ha fissato il prezzo di emissione delle nuove azioni nominative a 287 franchi cadauna.

ZURIGO - Nell'ambito dell'aumento di capitale autorizzato, il gruppo turgoviese Zur Rose, gestore di farmacie e distributore di medicinali all'ingrosso, ha fissato il prezzo di emissione delle nuove azioni nominative a 287 franchi cadauna.

L'emissione di circa 740'823 azioni per un valore nominale di 30 franchi dovrebbe consentire al gruppo di racimolare 212,6 milioni di franchi. I nuovi titoli daranno diritto al versamento integrale del dividendo per l'anno fiscale 2020, si legge in una nota odierna della società quotata alla Borsa svizzera.

Il prodotto dell'operazione servirà per finanziare la commercializzazione di nuove soluzioni di vendita online e ad allargare la base della clientela in Europa, specie in Germania, principale mercato dell'azienda.

Le nuove azioni saranno negoziabili alla Borsa svizzera dal 21 luglio dopo l'iscrizione dell'aumento di capitale nel registro di commercio, operazione prevista per il giorno precedente.