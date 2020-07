Allergici, attenti alle gallette di riso integrale di Migros

BERNA - L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) comunica che, nell’ambito di un controllo ufficiale dei "Tondelli di riso integrale con cioccolato amaro" proposti da Migros, è stata rivelata la presenza di latte non dichiarato. L’USAV raccomanda alle persone allergiche al latte di non consumare il prodotto. Chi non soffra di questo problema, invece, non correrebbe alcun pericolo.

Migros ha immediatamente ritirato il prodotto dagli scaffali e avviato un richiamo.