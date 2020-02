Migros dice addio alle stoviglie monouso

BERNA - Entro la fine dell'anno tutti i piatti, bicchieri e posate di plastica monouso verranno sostituite con altri più ecologici. Lo ha annunciato oggi Migros precisando che la misura permetterà di ridurre i rifiuti di plastica di oltre 350 tonnellate l'anno.

«Già oggi il 60% dei prodotti usa e getta è fabbricato con alternative ecologiche come canna da zucchero, foglie di palma, carta o legno», precisa il grande distributore in un comunicato. Le stoviglie di plastica rimanenti verranno sostituite gradualmente con prodotti alternativi o eliminate dall'assortimento.

Grazie alle alternative ecologiche, finora Migros è riuscita a ridurre di circa 210 tonnellate la produzione di rifiuti di plastica. Con la nuova misura la riduzione globale salirà a circa 560 tonnellate.

Le stoviglie usa e getta spesso finiscono a terra. In natura i prodotti di plastica si riducono in frammenti sempre più piccoli, ma restano nell'ecosistema contaminando il suolo, i fiumi e gli oceani. Alcuni prodotti introdotti gradualmente dalla Migros, come stecchini in bambù, piatti in foglie di palma e i bastoncini in legno, possono essere gettati nel compostaggio o smaltiti con gli scarti vegetali. Gli altri prodotti alternativi si decompongono in natura ma lentamente, quindi vanno gettati nei normali rifiuti domestici.