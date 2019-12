Shopping natalizio, l'online è andato forte

ZURIGO - Lo shopping natalizio quest'anno ha fatto registrare buone vendite, soprattutto on line, indica un sondaggio realizzato oggi dall'agenzia di stampa finanziaria Awp. Il settore del commercio al dettaglio spera in buoni affari anche nei prossimi giorni.

Una portavoce ha indicato che il fatturato natalizio di Microspot, filiale on line di Coop, ha superato i risultati già buoni dell'anno scorso. La crescita delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2018 si colloca in una «fascia chiaramente a due cifre». Per l'intero gruppo Coop, l'attività natalizia è stata «in linea con il buon anno precedente». «Siamo soddisfatti», ha detto.

Anche Brack, dettagliante in rete del gruppo Competec, nei mesi di novembre e dicembre ha registrato una crescita significativamente più forte rispetto agli anni precedenti, ha detto un portavoce.

La filiale di Migros Digitec Galaxus è un po' più riservata: «Non comunichiamo cifre esatte per l'attività natalizia». Tuttavia, il black friday e il cyber monday, che sono indicatori importanti per l'attività nel periodo natalizio, hanno fatto segnare un aumento.

Migros conferma in ogni caso il passaggio dal commercio stazionario a quello su internet. Secondo un portavoce, il gigante arancione quest'anno ha registrato una crescita significativa nella gamma di prodotti non alimentari on line, mentre contemporaneamente l'attività nei negozi fisici è diminuita.

Come altro esempio Migros cita l'industria del giocattolo: mentre il commercio in linea è da tempo molto importante all'estero, questa tendenza è ora chiaramente visibile anche in Svizzera.

L'attività nei grandi magazzini è stata stabile o leggermente positiva: le vendite natalizie del bernese Loeb sono state al livello dell'anno precedente, secondo il direttore Ronald Christen. Globus, filiale ora in vendita di Migros, ha registrato un aumento del fatturato di circa il 2%.

L'attività dei negozi fisici è stata in qualche modo rallentata da vari fattori. Secondo Migros, la situazione è stata migliore l'anno scorso con l'apertura dei negozi il 23 dicembre.

Inoltre, per lungo tempo, la meteorologia non è stata in sintonia con un clima natalizio: le giornate relativamente miti hanno inizialmente attenuato l'umore dei consumatori, secondo il portavoce del libraio Orell Füssli. Loeb ha risentito dell'effetto meteo nelle vendite di giacche e cappotti.

I rivenditori on line hanno beneficiato del fatto che giornate di promozione come il black friday, il cyber monday e il singles day sono sempre più accettate dal pubblico e sono state sostenute dai rivenditori su una scala sempre più ampia, ha indicato Brack. D'altra parte però in questo Avvento non ci sono state innovazioni tecnologiche o tra i giocattoli: "Nessun nuovo modello di smartphone da possedere assolutamente, nessuna nuova console di gioco", ha detto un portavoce.

I consumatori si sono poi rivelati molto favorevoli ai regali classici. Secondo i rivenditori intervistati, i profumi, l'elettronica di consumo, gli smartphone e i giochi di società sono stati particolarmente apprezzati. Lego e Playmobil continuano ad essere i più venduti tra i giocattoli. Anche il marchio Pokémon è stato molto popolare.

Pure nel campo dell'alimentazione gli svizzeri sono rimasti fedeli alle tradizioni, riferiscono Coop e Migros. Continuano ad andare per la maggiore classici come ad esempio la fondue chinoise o quella di formaggio e il salmone affumicato.

Per Orell Füssli i prossimi giorni fino al 3 gennaio fanno ancora parte dell'attività natalizia. Altri stanno iniziando le svendite. Microspot, ad esempio, ha già iniziato: «Nel periodo tra Natale e Capodanno vi sono sempre forti vendite». E il fenomeno prosegue in gennaio, poiché molti clienti hanno riscattato i buoni regalo che hanno ricevuto per Natale. Anche i festeggiamenti di Capodanno generano un fatturato supplementare sensibile, riferisce Coop.