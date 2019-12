Roche, via libera in Gran Bretagna all'acquisizione miliardaria di Spark Therapeutics

BASILEA - Importante passo avanti per Roche sulla via dell'acquisizione miliardaria di Spark Therapeutics, società statunitense specializzata nelle terapie geniche: l'autorità inglese di controllo della concorrenza ha dato il via libera all'operazione.

La Competition and Markets Authority (CMA) è giunta alla conclusione che la transazione non dovrebbe ostacolare la concorrenza sul mercato nel Regno Unito, perché i servizi sanitari e i pazienti dispongono di varie alternative, si legge in un comunicato odierno.

L'acquisizione è attualmente anche al vaglio dell'autorità americana FTC. A causa di queste indagini Roche ha dovuto più volte prolungare i termini della sua offerta pubblica di acquisto, che scade oggi. Il primo annuncio risale al febbraio scorso.

Per mettere le mani sull'azienda con sede a Filadelfia il colosso farmaceutico renano offre 4,3 miliardi di dollari (grossomodo la medesima somma in franchi). Un prezzo che va messo in relazione con il fatturato dell'azienda, che l'anno scorso è stato di 65 milioni. Spark è stata peraltro la prima impresa ad aver ricevuto, nel 2017, il via libera dalle autorità americane per una terapia genica.