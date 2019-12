UBS punta sulla Cina

HONG KONG - UBS punta a crescere fortemente in Cina: l'organico di una joint venture attiva nel settore dell'investment banking, attualmente di circa 400 persone, sarà raddoppiato nello spazio di 3-4 anni anni, ha indicato David Chin, responsabile del comparto in questione per la regione Asia e Pacifico, in un incontro con i giornalisti a Hong Kong.

UBS è diventata la prima banca straniera ad aver ricevuto il via libera delle autorità per ottenere una partecipazione del 51% in una società che si occupa di negoziazione di titoli, di consigli finanziari e di servizi nell'ambito dell'emissione di azioni e obbligazioni. I piani di espansione dell'istituto intervengono mentre Pechino apre maggiormente il mercato agli investimenti stranieri.