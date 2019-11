Grazie all’IVA, i giocattoli sono meno cari in Svizzera rispetto all'Italia

BERNA - I giocattoli in Svizzera sono oltre il 25% più cari rispetto alla Germania e l’1,1% più cari rispetto alla Francia. Tuttavia, costano meno che in Italia. È ciò che emerge da un nuovo confronto prezzi fatto da ACSI, SKS e FRC. Sono stati presi in considerazione unicamente negozi che vendono online.

Italia - Presso i rivenditori online italiani e-giochiamo (+7.3%) e chegiochi (+9.3%) i giocattoli costano di più rispetto a Galaxus e Microspot. Nel complesso la differenza media è del 6,6%.

Se non si tenesse conto dell’IVA, tuttavia, la situazione verrebbe capovolta: i medesimi giocattoli costerebbero circa il 6,3% in più in Svizzera rispetto ai venditori italiani.

Germania - In media in Svizzera i giocattoli costano il 25,6% in più rispetto alla Germania. Senza considerare l’IVA la differenza sarebbe addirittura del 38,8%. I rivenditori online elvetici Galaxus e Microspot sono stati messi a confronto con i rivenditori online tedeschi myToys.de e Amazon Deutschland. I prezzi più a buon mercato si trovano su myToys.de. Il medesimo carrello costa lo 0,8% in più su Amazon Deutschland, il 25,7% in più da Galaxus e il 26,6% in più da Microspot.

Francia - Nel confronto prezzi fra Svizzera e Francia, Leclerc risulta il negozio meno caro, seguito dagli svizzeri Microspot (+10,9%) e Galaxus (+13%) mentre JouéClub è il più caro (+21,5%). In media, in Svizzera il costo del medesimo carrello di giocattoli è dell’1,1% più caro. Da notare che anche in questo caso l’IVA ha contribuito largamente al risultato. Senza, il costo sarebbe del 12,6% maggiore in Svizzera rispetto alla Francia.

Confronto fra i due rivenditori svizzeri - I due rivenditori svizzeri Galaxus e Microspot propongono prezzi estremamente simili. Nel

complesso Microspot è dello 0,9% più caro rispetto a Galaxus.