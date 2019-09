Logitech acquisisce Stramlabs per 118 milioni di dollari

LOSANNA - Logitech, multinazionale vodese specializzata nelle periferiche per computer, ha acquisito la società americana Streamlabs, esperta in software e strumenti utilizzati nei servizi di streaming. L'ammontare della transazione è di circa 118 milioni di dollari (quasi altrettanti in franchi), indica oggi Logitech in una nota.

Il pagamento avverrà in due parti: circa 89 milioni di dollari saranno pagati in contanti e 29 milioni in azioni Logitech. Quest'ultima quota è subordinata al raggiungimento da parte di Streamlabs dei suoi "significativi" obiettivi di crescita delle entrate, precisa la nota.

Secondo Logitech, l'operazione non dovrebbe avere un impatto concreto sulle vendite o sull'utile operativo EBIT calcolato in base allo standard contabile Non-GAAP nell'esercizio 2019/2020.