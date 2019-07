Apple ritira le batterie del MacBook Pro 15 pollici

BERNA - In collaborazione volontaria con l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), Apple Inc. ha avviato un programma di ritiro riguardante le batterie di alcuni MacBook Pro da 15 pollici. In un numero limitato di unità, la batteria potrebbe surriscaldarsi e comportare un rischio di sicurezza (pericolo di incendio).

I modelli interessati sono gli Apple MacBook Pro (Retina, 15 pollici, modello di metà 2015) venduti prevalentemente tra settembre 2015 e febbraio 2017. L’idoneità del prodotto è determinata dal relativo numero di serie. Il programma di richiamo non riguarda altri modelli MacBook Pro.

I clienti sono pregati di verificare il modello di MacBook da 15 pollici di cui sono in possesso: scegliere «Informazioni su questo Mac» dal menu Apple nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Se si tratta del modello «MacBook Pro (Retina, 15 pollici, metà 2015)» inserire il numero di serie sul sito per verificare se il computer è idoneo al programma di richiamo.

Se il MacBook Pro è idoneo, il cliente è invitato a smettere di usarlo e a seguire le istruzioni per ottenere la sostituzione della batteria. Apple ha volontariamente deciso di sostituire gratuitamente le batterie interessate.