Abbattuto lupo che non doveva essere ucciso

SION - Un lupo ucciso dai guardacaccia vallesani in Val d'Hérens a metà marzo non era un animale che doveva essere eliminato. La analisi effettuate nel frattempo sul corpo hanno infatti rivelato che era un maschio di sei anni e che non apparteneva al branco che andava regolato. Il permesso di abbattimento concerneva invece due giovani predatori. Lo riferisce il Sevizio vallesano della caccia, della pesca e della fauna selvatica (SCPF/DJFW) in un comunicato odierno.