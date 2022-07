Abbattuto un lupo in Val d'Illiez

Dall'inizio dell'anno in Vallese sono già stati eliminati cinque lupi. Due giovani animali sono stati uccisi per regolare un branco e due esemplari isolati - uno sempre in Val d'Illiez e l'altro nella regione dell'Augstbord - sono stati abbattuti dopo aver attaccato delle pecore che erano al pascolo con misure di protezione. La scorsa settimana invece è stato rilasciato un altro permesso di tiro per un lupo solitario nella regione del ghiacciaio dell'Aletsch.