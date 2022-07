Autista turco alla guida di un Tir da 25 ore, denunciato

Una infrazione reiterata quella dell'autista turco: gli agenti hanno analizzato gli "scores" del tachigrafo digitale scoprendo una massiccia violazione delle norme sui tempi di lavoro e riposo, infranti per ben 21 volte in 28 giorni. Numeri da record. Il camionista era solito guidare l'automezzo anche per 16, 18, 19 ore infischiandosene del periodo di riposo e dei pericoli cui stava esponendo non soltanto la sua vita ma anche quella di tanti automobilisti.