Incidente sull'A1, deceduto un motociclista a Zurigo

WALLISELLEN - Un motociclista 63enne è deceduto lunedì mattina a causa delle gravi ferite riportate dopo uno scontro con un'auto sull'A1 all'altezza di Wallisellen, nel canton Zurigo. Cosa abbia provocato l'incidente al momento non è stato ancora stabilito. La polizia cantonale, in collaborazione con la procura, ha aperto un'indagine. Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori, non c'è stato niente da fare per il motociclista che è deceduto sul luogo dell'incidente.