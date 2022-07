Treno deragliato, un uomo deceduto

LUGANO 2 gior

Una Conferenza inutile? Segui il live

Tutti insieme per fare ricostruire l'Ucraina. Filippo Lombardi, municipale ed ex consigliere agli Stati, in diretta.

L'evento del Palazzo dei Congressi serve davvero a qualcosa? Commenta il video di Piazza Ticino su Facebook, Youtube, Twitter e LinkedIn.