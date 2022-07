Prende fuoco un deposito di legna a Donzhausen

Quando le forze dell’ordine sono arrivate, una struttura adibita a deposito per la legna era in fiamme. I pompieri di Sulgen-Kradolf-Schönenberg hanno spento l’incendio.

I danni provocati ammontano a qualche migliaio di franchi. La polizia cantonale turgoviese sta attualmente svolgendo degli accertamenti per comprendere cosa sia accaduto.