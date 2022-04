Bloccano l'autostrada incollandosi all'asfalto: sei arresti

CRISSIER - Dopo essersi messi in mostra a Losanna, Ginevra e Berna, gli attivisti per il clima di Renovate Switzerland sono entrati in azione anche stamattina, bloccando il traffico all'uscita autostradale di Crissier (VD). Sei manifestanti si sono seduti sulla carreggiata e tre di loro hanno persino incollato una mano all'asfalto.

L'azione, iniziata poco prima delle 7.45, ha perturbato la circolazione per circa un'ora. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha fatto spostare e arrestato i sei dimostranti, si legge in una nota del collettivo. A complicare l'operazione la colla che ha reso necessario l'intervento di soccorritori (e, immaginiamo solventi) giunti sul posto in ambulanza.

Renovate Switzerland, che si è fatto notare per la prima volta nella Confederazione l'11 aprile, chiede al Consiglio federale un piano d'azione per rinnovare entro il 2040 il milione di immobili che necessitano di lavori urgenti per ridurre le emissioni di gas serra.

Gli attivisti non intendono fermarsi finché non saranno ascoltati. Se non succederà nulla nelle prossime settimane, «torneremo sulle strade, più numerosi e più a lungo», promettono infatti in un comunicato.