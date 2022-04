Brucia una stalla, tre pecore morte

SOLETTA - Un incendio è divampato la scorsa notte in una stalla di Halten (SO). Nessuno è rimasto ferito, ma tre pecore sono morte, mentre una ventina hanno potuto essere tratte in salvo, indica la polizia cantonale in una nota odierna.

I pompieri, allertati verso le 3.00, hanno spento il rogo in circa un'ora.

Polizia Soletta