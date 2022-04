Gravemente ferita tra le fiamme, muore in ospedale

BERNA - La donna rimasta gravemente ferita lo scorso sabato nell'incendio di una casa a Walterswil (BE) è morta in ospedale. Lo hanno comunicato procura e polizia cantonale bernesi.

La vittima è una 74enne svizzera del canton Berna. Era stata portata in condizioni critiche in ospedale, dove è spirata ieri sera. Indagini sono in corso per chiarire le cause del rogo.

L'incendio della casa, un tradizionale abitazione della zona chiamata "Stöckli", è stato scoperto attorno alle due di mattina. Tre persone si trovavano all'interno dell'edificio e tutte lo hanno lasciato senza aiuti esterni. Due uomini se la sono cavata con accertamenti in ospedale, mentre la donna come detto non ce l'ha fatta.