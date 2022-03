Due pecore scannate da un lupo

SVITTO - Un lupo ha verosimilmente di nuovo colpito nel canton Svitto. Un allevatore di Reichenburg ha trovato due pecore morte venerdì mattina. Le lesioni e la situazione sul posto indicano che il grande predatore ha scannato gli animali, indica oggi il dipartimento cantonale dell'ambiente.

Per chiarire l'accaduto il guardiacaccia ha preso dei campioni di DNA dalle pecore e li ha inviati per le analisi di laboratorio. Intanto la centrale operativa della polizia cantonale ha lanciato via SMS l'allarme per i predatori agli allevatori di piccoli animali e ai contadini.

Nel cantone di Svitto, un lupo aveva già ucciso delle pecore nel comune di Vorderthal nel maggio del 2021 nonché nell'agosto e nel settembre del 2020.