Investe una bimba e se ne va

AARAU - Una bambina di 11 anni è stata coinvolta in un incidente d'auto giovedì a Murgenthal (AR). Mentre attraversava le strisce pedonali, è stata investita da un'auto e ha riportato ferite leggere.

L'incidente è accaduto attorno alle 13.30. La bambina stava attraversando la strada in direzione delle scuole, quando è sopraggiunta un'auto di piccola cilindrata e colore grigio. L'impatto non è stato violento. L'automobilista è sceso dal veicolo per accertarsi delle condizioni della bambina, ed è ripartito senza fornire le proprie generalità.

La bambina è stata successivamente condotta in ospedale dai genitori. La polizia cantonale argoviese è in cerca di testimoni, per risalire all'identità del guidatore.