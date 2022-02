Dodicenne investito da un furgone

HERISAU - Un ragazzo di dodici anni è stato investito da un furgone ieri sera a Stein, nel canton Appenzello Esterno, ed ha riportato ferite a una mano. Il giovane era appena sceso dall'automobile di famiglia quando è stato centrato da un furgone che si stava apprestando a parcheggiare.

Il dodicenne, caduto a terra, è stato portato in ospedale con un'ambulanza, indica oggi in una nota la polizia cantonale. È in corso un'indagine per chiarire le cause dell'incidente.