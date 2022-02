Sei feriti nella Simmental

BERNA - Sei persone - quattro adulti e due bambini piccoli - sono rimasti feriti ieri sera in uno scontro frontale tra due vetture a Oberwil im Simmental (BE). Per motivi ancora sconosciuti, in una curva a destra uno dei due veicoli era finito sulla corsia di contromano.

I due bambini e un adulto sono stati elitrasportati in ospedale dalla Rega, comunica oggi la polizia cantonale, mentre gli altri tre feriti sono stati portati in nosocomio con altrettante ambulanze.

La strada principale lungo la Simmental è rimasta completamente chiusa durante le operazioni di soccorso; in seguito il traffico ha dovuto alternarsi per altre due ore circa.