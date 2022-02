Sorpassa la polizia a oltre 200 chilometri all'ora

MÖRSCHWIL - Un automobilista francese di 36 anni è stato pizzicato due settimane or sono mentre superava l'auto di una pattuglia di polizia a oltre 200 chilometri orari sull'autostrada A1, in territorio di Mörschwil (SG). Il pirata della strada ha poi potuto essere identificato e arrestato nei giorni successivi nella Rheintal sangallese.

L'uomo ha ammesso i fatti durante l'interrogatorio, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale sangallese. In precedenza sono state necessarie ampie indagini per identificare lo spericolato conducente. In particolare sono state analizzate registrazioni video.

I fatti si sono verificati il 17 gennaio scorso, poco prima di mezzanotte. Il francese ha sorpassato l'auto della polizia a una velocità nettamente superiore al limite consentito. Gli agenti si sono poi lanciati al suo inseguimento, ma non erano subito riusciti a fermare il pirata della strada.