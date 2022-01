Oltre due quintali di droga scoperti all'aeroporto di Zurigo

KLOTEN - Droga, contanti e arresti. Nonostante la pandemia abbia portato a una diminuzione dei voli, all'aeroporto di Zurigo i controlli di sicurezza sono proseguiti a pieno regime anche per tutto il 2021.

Sul fronte della droga, in 85 casi le autorità hanno scoperto complessivamente 85 chili di cocaina, 15 di eroina, 134 di qat e piccole quantità di altre sostanze stupefacenti.

Le persone trovate in possesso della droga sono arrivate in Svizzera con voli provenienti da Entebbe (Uganda), Johannesburg (Sudafrica), Punta Cana (Repubblica Dominicana), Nairobi (Kenya), Tel Aviv (Israele), Jerez de la Frontera e Barcellona (Spagna), Rio de Janeiro e San Paolo (Brasile).

E gli arrestati provenivano da Brasile, Spagna, Israele, Lettonia, Paesi Bassi, Somalia, Gran Bretagna, Italia, Bulgaria, Croazia, Russia, Svezia, Germania, Francia e Svizzera. SI tratta di quattordici donne e ventuno uomini di età compresa tra i 22 e 78 anni.

Le autorità hanno avuto a che fare anche con denaro contante (in totale 14 milioni di franchi) e oro (60 chilogrammi), di cui è stata verificata l'origine. Anche in questo caso sono scattati dei sequestri, in generale per riciclaggio di denaro.

Allo scalo zurighese i controlli sono svolti dalla polizia cantonale zurighese in collaborazione con l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.