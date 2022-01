Raduno di appassionati di auto tuning interrotto ieri sera a Winterthur

WINTERTHUR - Gli agenti della Polizia cantonale di Zurigo e della Polizia comunale di Winterthur hanno impedito lo svolgimento di un raduno di appassionati di autotuning.

Sabato sera intorno alle 20.30 le due centrali d'intervento ha ricevuto segnalazioni della presenza nel parcheggio di un centro commerciale di un gran numero di «veicoli molto vistosi e talvolta estremamente rumorosi», come precisato nel comunicato stampa congiunto. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno trovato alcune decine di veicoli, provenienti da svariati cantoni.

Sono stati effettuati dei controlli, dopodiché le vetture hanno lasciato l'area in tutta tranquillità. Ma non tutte le persone intervenute l'hanno passata liscia: sette delle vetture ispezionate sono state bloccate a causa della presenza di modifiche non autorizzare. I sette conducenti sono stati denunciati e sono scattate altre sette segnalazioni per varie violazioni della legge sulla circolazione stradale.