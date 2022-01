Scontro frontale: muore una 76enne

DIEGTEN - Un morto e due feriti. È il bilancio di un grave incidente della circolazione che si è verificato oggi poco dopo le 14 a Diegten (BL).

La vittima - come fa sapere la polizia - è una donna di 76 anni, che si trovava al volante di una vettura che da Bennwil era diretta a Diegten. Per cause da chiarire, lo scontro si è verificato in una curva.

I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Le due persone (un 46enne e una 50enne) che si trovavano a bordo della seconda vettura coinvolta nell'incidente sono invece rimaste gravemente ferite.

