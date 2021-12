Incendio in casa anziani, muore una 76enne

ENNETBÜRGEN - Una camera ha preso fuoco in una casa per anziani di Ennetbürgen (NW) ieri sera. Tre persone sono state trasportate in ospedale. Una 76enne è morta per le ustioni riportate e gli altri due ospiti della struttura sono stati presi a carico perché intossicati dal fumo, ha reso noto la polizia cantonale.

Allertati da un sistema di allarme automatico alle 20.45, i vigili del fuoco sono intervenuti con un centinaio di collaboratori, assieme a soccorritori e polizia. Sono riusciti a trarre in salvo i sette residenti e a spegnere l'incendio divampato al primo piano. Malgrado il trasporto in un ospedale fuori cantone da parte della Rega, per la 76enne non c'è stato niente da fare. È stata aperta un'inchiesta per chiarire l'origine del rogo.