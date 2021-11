Rapina in gioielleria, gli autori sono in fuga

EMMEN - Rapinatori in fuga. La scorsa notte una gioielleria ha subito un furto. Si sa che gli autori sono almeno due e che hanno causato danni anche alla proprietà.

Erano le tre del mattino quando dei rapinatori hanno fatto irruzione in una gioielleria nel centro commerciale di Emmen. La refurtiva: gioielli e orologi. Oltre ad aver commesso un furto, i ladri hanno procurato non pochi danni al negozio. Come riferito in una nota della polizia cantonale di Lucerna, che fornisce poche informazioni in modo da non compromettere le indagini, gli autori sono tuttora in fuga.