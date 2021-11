Un'autogrù si ribalta e finisce nei cespugli

ROTKREUZ - Fortunatamente si registrano soltanto danni materiali in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, nella località zughese di Rotkreuz: all'interno dello svincolo autostradale, un'autogrù si è ribaltata, andando a finire dentro degli arbusti.

Al volante c'era un 33enne che, come fa sapere la locale polizia cantonale, era sotto gli effetti dell'alcol. L'uomo non ha riportato ferite, ma è comunque stato portato in ospedale per un controllo.

Per consentire il recupero del mezzo, lo svincolo autostradale è rimasto chiuso per diverse ore.

POLCA ZG