Lite davanti a un ristorante, parte un colpo di pistola

di Chiara Gallè Giornalista in formazione

ZURIGO - Spari nella notte. Verso le 22:00 di ieri dei residenti hanno allertato la polizia di Zurigo dopo aver sentito dei colpi di arma da fuoco. Nelle ore successive sono state arrestate due persone e non ci sarebbero feriti.

Si trovavano davanti al ristorante Neugasshof sulla Neugasse, civico 35, una traversa della Langstrasse. Dei testimoni hanno riferito che era in corso una lite tra un gruppo di diverse persone. Poi qualcuno ha sparato. Come riferito in un comunicato stampa della polizia municipale, numerose pattuglie sono state mobilitate e l'area è stata isolata. Ma quando gli agenti sono arrivati sul posto, le persone coinvolte erano già fuggite. Una persona che si trovava lì ha riferito a 20Minuten che gli agenti erano armati e che con loro c'erano anche dei cani da ricerca. Inoltre una casa è stata circondata.

Nelle ore successive sono state arrestate due persone. Al momento non risulta che ci siano feriti. La polizia municipale ha diramato un appello a testimoni, per fare luce su quanto accaduto la scorsa notte. Se si è quindi in possesso di informazioni, è necessario rivolgersi agli appositi uffici di Zurigo.

