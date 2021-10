Un ladro in casa, trovato nascosto nell'armadio

SAN GALLO - Come nelle più classiche scene da film: il ladro era nascosto nell'armadio. La polizia cantonale lo ha trovato lì. In mattinata al comando di polizia era giunta la segnalazione che qualcuno era entrato in un appartamento situato sulla Tellstrasse, a San Gallo. Gli agenti si sono recati sul posto e hanno effettivamente constatato che la finestra della terrazza era stata forzata. Si sono quindi introdotti nell'appartamento e dopo aver perquisito tutte le stanze hanno trovato il ladro nascosto in un armadio. Immediato è scattato l'arresto. La polizia sangallese ha fatto sapere che la persona arrestata è un 36enne richiedente l'asilo di nazionalità algerina.