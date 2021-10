Uccide la figlia e si toglie la vita

RAPPERSWIL-JONA - Un cittadino svizzero di 54 anni e la sua figlia di dodici sono stati trovati morti questa mattina in una abitazione monofamiliare di Rapperswil-Jona. La polizia è giunta sul posto a seguito di una segnalazione di un cittadino.

Le autorità giudiziarie sangallesi ipotizzano che il padre abbia ucciso la figlia e che successivamente si sia tolto la vita, come si legge in un comunicato della polizia cantonale.

In quel momento la moglie e un altro figlio non si trovavano in casa. Per loro è stato organizzato un sostegno psicologico.

Per fare luce sull'episodio è stata avviata un indagine.