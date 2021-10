Frontale sulla A13, 88enne gravemente ferito

OBERRIET - È uno scontro frontale atipico, ma non raro, quello avvenuto oggi pomeriggio sulla A13. Un anziano si è inserito in autostrada nel senso sbagliato e ha continuato a circolare in contromano, finendo per causare un incidente. Lo comunica oggi la Polizia cantonale sangallese. L'uomo è ora in gravi condizioni, mentre la conducente dell'auto con la quale si è scontrato ha riportato ferite lievi.

Intrappolato nella sua stessa auto - Erano da poco passate le 15.30 quando la polizia è stata allertata di un veicolo che procedeva in contromano sulla A13 tra Kriessern e Oberriet. L'anziano al volante, un 88enne, si era inserito in autostrada in senso scorretto, entrando da un'uscita, e procedendo contromano ha finito per impattare con un'auto alla cui guida c'era una 37enne. L'uomo, che è in condizioni serie, è rimasto intrappolato nella sua autovettura ed è stato messo in salvo dai vigili del fuoco. La donna ha invece riportato ferite lievi.

Ingenti i danni - Oltre alle pattuglie della Polizia cantonale di San Gallo, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco locali, un'ambulanza e l'elicottero del soccorso alpino. Le auto hanno subito danni materiali per diverse migliaia di franchi.

