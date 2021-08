Un malore e un incidente, due vittime

ZUGO/APPENZELLO - Due vittime vengono segnalate nel pomeriggio dalle polizie cantonali dei cantoni Zugo e Appenzello interno.

Nelle Höllgrotten di Baar, un 72enne ha avuto un malore. L'uomo è stato estratto dai pompieri e poi portato in ospedale in condizioni critiche, dove è morto poco dopo.

In un campo di Oberegg, in Appenzello interno, un 20enne che stava lavorando da solo in un prato ha avuto un incidente per ragioni sconosciute.

Nonostante l'intervento dell'ambulanza e della Rega, il giovane è deceduto sul posto.

Le cause dell'accaduto non sono chiare, indica la polizia cantonale in una nota senza fornire maggiori dettagli.