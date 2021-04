La Posta si scusa per la perdita del Rolex

COIRA - Nessun lieto fine, ma un piccolo seguito. Avevamo già descritto la disavventura del grigionese che, acquistato lo scorso dicembre un Rolex usato su Ricardo, si era visto recapitare solo la confezione.

Un'indagine (svolta dall'acquirente grazie a un amico che lavora in Posta) aveva permesso di scoprire che non si era trattato di una truffa.

Pacco alleggerito - Il peso di una spedizione è monitorato ed esiste un registro che ne tiene traccia. Così si è visto che la sera del 28 dicembre, quando il pacco è stato inviato da Friburgo, pesava circa 960 grammi. Nel centro di distribuzione di Frauenfeld, intorno a mezzanotte, il pacco pesava anche 960 grammi. Tre ore dopo, a Untervaz (GR), ne pesava solo 840. Quindi 120 in meno, che è esattamente il peso dell'orologio.

Inizialmente La Posta ha dichiarato che non vi erano prove attendibili del furto e non erano state riscontrate irregolarità, ma che avrebbe proseguito nelle indagini.

Ad oggi l'orologio, del valore di 8 mila franchi, non è ancora ricomparso. La Posta, però, ha ammesso l'evidenza. Stando al "Bündner Tagblatt", la perdita di peso del pacco dimostra che l'orologio non può essere andato semplicemente perso.

I dipendenti non solo avrebbero dovuto effettuare una ricerca per capire come mai la spedizione era stata alleggerita, ma avrebbero dovuto anche segnalarlo internamente. Che ciò non sia accaduto è un errore. Per questo, La Posta ha presentato una denuncia penale e si è scusata con l'acquirente di Sedrun.

Se alla fine si dovesse scoprire che un dipendente ha effettivamente rubato l'orologio, l'intero importo verrà rimborsato al destinatario.