La Posta “perde” un Rolex da 8.000 franchi

COIRA - «All'inizio lo shock è stato enorme», ammette l'appassionato di orologi di Sedrun (GR). Questi, ha comprato un vecchio Rolex sulla piattaforma Ricardo.ch lo scorso dicembre. Costo: 8011 franchi.

Come riferisce la SRF, l'orologio sarebbe dovuto giungere a destinazione alla fine di dicembre. Tuttavia è arrivato solo il pacco, ma non il suo contenuto. Il venditore, però, l'aveva imballato in tre scatole, una dentro l'altra.

L'acquirente si è rivolto direttamente alla polizia cantonale grigionese. E poiché conosce qualcuno che lavora all'ufficio postale, è riuscito a entrare in possesso anche del registro sul quale c'era traccia della spedizione. Qui scopre che, la sera del 28 dicembre, il pacco spedito da Friburgo pesava circa 960 grammi. Nel centro di distribuzione di Frauenfeld, intorno a mezzanotte, il pacco pesava ancora 960 grammi. Tre ore dopo, a Untervaz (GR), pesava solo 840 grammi. Quindi 120 grammi in meno, che è esattamente il peso dell'orologio.

Cos'è successo? - Per i diretti interessati è chiaro che l'orologio non sia potuto semplicemente cadere dalla confezione. «Per me significa che è stato rimosso. Quindi il pacchetto è stato nuovamente imballato e spedito», sottolinea il malcapitato.

La Posta ha risposto alla parte lesa affermando che non ci sono prove attendibili a dimostrazione del fatto che l'orologio sia stato rubato, ma solo supposizioni. Anche da un'indagine interna non sarebbero emerse irregolarità.

Il diretto interessato si rammarica molto di tutto ciò: «Trovo spiacevole che l'ufficio postale stia esplicitamente guardando dall'altra parte, anche se potrebbe avere un problema con un potenziale criminale, capace di aprire i pacchi ogni giorno e rubarne il contenuto».

Contattata da 20 Minuten, La Posta afferma di aver fatto di tutto per ritrovare l'orologio smarrito, ma senza successo. Quindi ha invitato a effettuare spedizioni assicurate che coprono cifre fino a 5 mila franchi.