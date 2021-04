Muore investita sulle strisce pedonali

BASILEA - Non c'è stato nulla da fare per un donna che nel primo pomeriggio di venerdì è stata investita sulle strisce pedonali a Basilea: nonostante il rapido intervento di un first responder e dei soccorritori, non è stato possibile rianimarla. La donna è morta sul luogo dell'incidente a causa delle ferite riportate.

Come riferiscono le autorità basilesi, l'incidente si è verificato poco dopo le 13 lungo Bäumlihofstrasse. Una vettura guidata da una trentunenne si era immessa sulla strada in questione, svoltando a destra. E così ha investito la donna.

La vittima dell'incidente non è ancora stata identificata.