Due valigie piene di qat

KLOTEN - All'aeroporto di Zurigo era soltanto di passaggio: vi era arrivata con un volo da Londra e si apprestava a ripartire a destinazione di Johannesburg, in Sudafrica.

Ma sabato mattina per una cittadina inglese di 58 anni il viaggio è terminato in Svizzera: il suo bagaglio è infatti finito in un controllo della polizia cantonale che ha permesso di rinvenire circa 40 chilogrammi di qat. La droga era stipata in due valigie.

La donna è finita in manette, come fa sapere oggi la polizia cantonale zurighese.