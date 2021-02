Radar sul gruppo Whatsapp, ragazzo multato con 1'180 franchi

BERNA - Ad un 23enne bernese costerà cara la segnalazione dei radar in un gruppo Whatsapp: ben 1'180 franchi. «Non riesco a crederci, dovrò lavorare per due mesi per pagare la multa» ha dichiarato il giovane al Blick, che ha anticipato la notizia.

Il ragazzo ha avvertito i 200 membri del gruppo della presenza dei radar ben 38 volte. «Non sapevo che in Svizzera fosse illegale. In Austria e Germania lo dicono anche alla radio».

Il 23enne, che attualmente è un apprendista, si è lamentato con il giornale anche per la somma da pagare, giudicata da lui troppo elevata: «Un mio amico ha scritto tre segnalazioni nel gruppo e se l'è cavata con 40 franchi». Sperando di trovare compassione tra i giudici del tribunale di Thun, il giovane si è opposto alla decisione.

Tuttavia l'udienza era fissata per mercoledì, e il ragazzo non si è presentato. «Pensavo fosse la settimana successiva» si è giustificato. Dovrà ora far valere le sue ragioni nei prossimi giorni.