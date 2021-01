Sepolti vivi, li salvano i cani

COIRA - Sabato pomeriggio, poco dopo le 15, due persone stavano passeggiando con i loro due cani su un sentiero nella valle dell'Avers quando una valanga le ha raggiunte seppellendole.

La slavina è caduta nel letto del Mugmolbach, raggiungendo il fondovalle e il sentiero, come riferisce un comunicato della Rega. Mentre le persone sono rimaste sotto la neve, i loro cani sono riusciti ad allontanarsi e hanno iniziato ad abbaiare rumorosamente continuando a correre come impazziti supra la montagna di neve che copriva i loro padroni.

I cani hanno richiamato l'attenzione di un gruppo di ciaspolatori che camminavano a poca distanza nella stessa valle, ma sufficientemente lontano da non aver notato la valanga. Attirati dai lamenti degli animali, hanno impiegato circa un quarto d'ora per raggiungere il luogo dell'incidente.

Giunti sul posto hanno notato una mano che spuntava dalla neve e hanno subito iniziato a scavare. Allo stesso tempo hanno allertato la centrale operativa della Rega e sul posto sono arrivati i soccorsi.

Uno dei due escursionisti, intanto, era già stato liberato. L'altro, ancora completamente sepolto, è stato rapidamente localizzato e salvato.

Fortunatamente nessuno dei due ha riportato gravi ferite, anche se sono stati comunque portati via in elicottero in quanto in leggero stato di ipotermia. Non fosse stato per i due cani, probabilmente, le loro sorti sarebbero state ben diverse.