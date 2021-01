Allarme bomba all'Università di Ginevra e negli studi RTS

GINEVRA - All'Università di Ginevra e negli studi dell'emittente romanda RTS è scattato un allarme bomba. Una prima segnalazione in merito è giunta alla polizia locale verso le 16.45: un uomo aveva affermato di aver visto una persona che entrava in uno stabile dell'ateneo con un ordigno. Circa duecento studenti hanno dovuto lasciare l'edificio. E gli artificieri lo hanno perlustrato in cerca di un'eventuale bomba, che però non è stata trovata, come riferito dalla Tribune de Genève.

Dieci minuti dopo la prima segnalazione, la polizia è stata contattata dalla redazione della RTS: un uomo si sarebbe presentato all'ingesso, dicendo che nello stabile vi sarebbe una bomba. Anche in questo caso è scattata l'evacuazione. E gli specialisti hanno perlustrato l'edificio. L'operazione sarebbe ancora in corso.