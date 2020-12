Due fuori strada causa neve, ma nessun ferito

DÖRFLINGEN (SH) / BUOCHS (NW) - La neve è caduta copiosa in molte aree della Svizzera ieri e non ha mancato di causare incidenti. Beffati dal manto nevoso, i due conducenti coinvolti non hanno però riportato ferite.

Intorno alle 21, un'automobilista sciaffusana ha perso il controllo del proprio veicolo mentre procedeva sulla cantonale tra Thayngen a Dörflingen. Uscita di strada, si è ribaltata ed è andata a sbattere contro un albero. Soccorsa prima da un altro conducente e poi dai sanitari dell'Ospedale cantonale di Sciaffusa, la donna non ha riportato lesioni. Il recupero del suo veicolo ha richiesto l'intervento di circa 40 pompieri.

Come riporta la polizia cantonale nidvaldese, invece, intorno alle 22.45 sull'A2 tra Buochs e Stans, un 24enne locale, sempre a causa della neve che copriva la carreggiata, ha perso il controllo della propria automobile ed è andato a collidere contro il guardrail centrale per poi fermarsi sulla corsia d'emergenza di destra. La sua vettura, distrutta, ha dovuto essere prelevata da un carro attrezzi. L'uomo, dal canto suo, non ha riportato ferite.